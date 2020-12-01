Украинская авиакомпания открывает новые рейсы в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Украинская авиакомпания «SkyUp Airlines» будет летать из Запорожья в Баку, сообщает Trend со ссылкой на Государственную авиационную службу Украины.

По данным госавиаслужбы Украины, «SkyUp Airlines» будет осуществлять авиасообщение по направлениям Запорожье-Баку-Запорожье и Харьков-Баку-Харьков два раза в неделю. Полеты начнутся с 28 марта 2021 года.

Отметим, что к полетам будут допускаться только пассажиры, имеющие гражданство или право въезда в страну назначения, а также прошедшие тестирование и получившие негативный результат на коронавирус (COVID-19).

Напомним, что авиакомпания «SkyUp Airlines» с 30 ноября осуществляет чартерные рейсы Баку-Киев. Эти рейсы позволят гражданам Украины вернуться на родину.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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