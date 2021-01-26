Национальный авиаперевозчик Азербайджана возобновляет авиасообщения в направлении Баку – Нахчыван

БАКУ/Trend/ - В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджана с 1 февраля 2021 года Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) увеличивает число рейсов по маршруту Баку - Нахчыван - Баку до трех раз в день, сообщили Trend в пресс-службе AZAL.

По данным источника, рейсы будут осуществляться согласно следующему графику:

- вылет из Баку в 08:00, 13:40 и 19:20;

- вылет из Нахчывана в 10:50, 16:30 и 22:10.

В сообщении ведомства также говорится, что на борт будут допущены пассажиры, предоставившие справку с негативным результатом на COVID-19.

Пресс-служба AZAL рекомендует по вопросам приобретения авиабилетов по данному направлению обращаться в колл-центр авиакомпании через мессенджер WhatsApp по следующим номерам:

- для рейсов Баку - Нахчыван:

WhatsApp: +994 55 204 65 54;

- для рейсов Нахчыван - Баку:

WhatsApp: +994 60 487 30 11.

"Авиабилеты также можно будет приобрести в собственных точках продажи авиакомпании, открытие которых планируется 1 февраля", – отмечается в сообщении AZAL.

Напомним, что согласно утвержденным правилам в период пандемии в качестве ручной клади разрешается иметь при себе только женскую ручную сумку, мужской портфель или сумку для портативного компьютера, размеры которой не превышают 30x35x10 см (сумку следует использовать по назначению).

Остальной багаж, включая бумажные и полиэтиленовые пакеты, необходимо зарегистрировать в багажном отделении. Максимально допустимый вес бесплатной единицы багажа – 23 килограмма, габариты не должны превышать 158 см в сумме трех измерений.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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