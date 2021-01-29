Американское бюро судоходства выдало ASCO сертификат соответствия международным стандартам управления

БАКУ /Trend/ - Завершился внешний аудит в Азербайджанском Каспийском морском пароходстве (ASCO), проведенный Американским бюро судоходства - одной из авторитетных классификационных организаций.

Как сообщили Trend в пятницу в ASCO, в результате аудита, проведенного в соответствующих департаментах и ​​на различных судах пароходства, было подтверждено соответствие применяемой в ASCO Интегрированной системе менеджмента (IMS), международным стандартам управления ISO в области качества, здоровья, безопасности, защиты окружающей среды и энергоэффективности. По итогам аудита ASCO был выдан пятилетний сертификат.

Отметим, что на основе требования международных стандартов менеджмента ISO 9001-2008 (Менеджмент качества), ISO 14001-2004 (Экологический менеджмент), ISO 50001-2011 (Менеджмент энергоэффективности) и OHSAS 18001-2007 (Охрана труда) на судах ASCO была разработана и внедрена Интегрированная система менеджмента (IMS) в области качества, здоровья, безопасности труда, защиты окружающей среды и энергоэффективности.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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