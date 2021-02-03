Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Россия возобновляет на взаимной основе авиасообщение с Азербайджаном с 15 февраля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Будут выполняться по два рейса в неделю между Москвой и Баку, сообщает в среду пресс-служба правительства России.

Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва-Баку, два рейса в неделю), - говорится в сообщении.