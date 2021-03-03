ГТК Азербайджана разработал новый портал для визуализации таможенной статистики
БАКУ /Trend/ - Для визуализации таможенной статистики в соответствии с требованиями современности Государственным таможенным комитетом (ГТК) Азербайджана разработан новый портал.
Как передает в среду Trend, об этом сообщил председатель ГТК, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев в своем Twitter- аккаунте.
"На портале, презентация которого состоится в ближайшие дни, все заинтересованные стороны смогут получить доступ к статистическим данным более удобным способом",- отмечает Мехтиев.
Также председатель отметил, что ГТК Азербайджана за два месяца текущего года перечислил в госбюджет дополнительно 77,74 миллионов манатов.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)
Twitter: Fidan_Babaeva
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