ГТК Азербайджана разработал новый портал для визуализации таможенной статистики

БАКУ /Trend/ - Для визуализации таможенной статистики в соответствии с требованиями современности Государственным таможенным комитетом (ГТК) Азербайджана разработан новый портал.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил председатель ГТК, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев в своем Twitter- аккаунте.

"На портале, презентация которого состоится в ближайшие дни, все заинтересованные стороны смогут получить доступ к статистическим данным более удобным способом",- отмечает Мехтиев.

Также председатель отметил, что ГТК Азербайджана за два месяца текущего года перечислил в госбюджет дополнительно 77,74 миллионов манатов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: Fidan_Babaeva