В TRACECA назвали причины роста грузоперевозок по азербайджанскому участку транспортного коридора

БАКУ /Trend/ - Рост грузоперевозок по азербайджанскому участку международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) связан в первую очередь с продолжающимся транзитом грузов по территории Азербайджана, сказал в понедельник Trend постоянный представитель (национальный секретарь) TRACECA Руфат Байрамов.

По его словам, Азербайджан ни на один день не останавливал транзит грузов через свою территорию, при этом соблюдались все процедуры на пограничных пунктах.

"Кроме того, рост связан с принятыми ограничениями в странах Центральной Азии, в частности в Туркменистане, куда запрещен въезд водителям и тягачам, в связи с чем большая часть грузов проходит коридор Европа-Кавказ-Азия транзитом через Азербайджан и Казахстан", - сказал Байрамов.

Напомним, что грузоперевозки по азербайджанскому участку TRACECA в январе - феврале 2021 года превысили 6,636 миллиона тонн.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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