В случае искусственного повышения цен на пассажироперевозки будут приняты меры – DANX

БАКУ/Trend/ - Азербайджанские компании-перевозчики и должностные лица региональных отделений были предупреждены, что в случае выявления случаев искусственного повышения цен во время пандемии будут приняты соответствующие меры.

Об этом сказали во вторник Trend в Государственной службе автотранспорта (DANX) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

В этой связи в Гяндже, Шеки, Губе, Лянкяране и Ширване в феврале 2021 года транспортными волонтерами был проведен анонимный опрос среди пассажиров для изучения интенсивности движения автобусов и возможности роста цен. Кроме того, подобные опросы были проведены в городах Баку, Хырдалан и Сумгайыт.

В DANX также отметили, что в феврале была проведена встреча между руководителями компаний-перевозчиков и должностными лицами региональных отделений.

«В ходе встречи водители общественного транспорта, привлеченные к работе по трудовому договору, были предупреждены о том, что в случае выявления случаев искусственного повышения цен на пассажирские перевозки во время пандемии будут приняты соответствующие меры», – подчеркнули в госслужбе.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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