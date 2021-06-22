Количество авиаперелетов через Грузию сократилось
БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2021 года количество авиаперелетов через воздушное пространство Грузии в сравнении с аналогичным периодом 2020 года сократилось на 17 процента и составило 28 415 полетов.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
В аналогичный период 2019 года этот показатель был на 33 процента выше, чем в 2021 году.
За 5 месяцев 2019 года через территорию Грузии было осуществлено 42 734 полета, в аналогичный период 2020 года, главным образом за счет допандемийных января и февраля – 34 312.
(Автор: Тамилла Мамедова)
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