Саудовская авиакомпания FlyNas получила разрешение на выполнение рейсов в Узбекистан

Саудовская бюджетная авиакомпания FlyNas начнет выполнять регулярные рейсы в Узбекистан по маршруту Эр-Рияд - Ташкент - Эр-Рияд, передает​ Trend​ со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Узбекистана. Так, на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении между Узбекистаном и Королевством Саудовская Аравия 25 июня Агентство гражданской авиации Министерства транспорта Узбекистана (Узавиация) выдало​ FlyNas​ оперативное разрешение № 12-К от 25 июня 2021 г. В соответствии с этим разрешением авиакомпания будет регулярно выполнять рейсы на самолетах Airbus 320-251N по маршруту Эр-Рияд-Ташкент-Эр-Рияд. Ранее на основании соглашения о воздушном сообщении между правительствами Узбекистана и Индии "Узавиация" выдала Air India 25 июня 2021 года эксплуатационное разрешение № 11-К, согласно которому Air India начнет выполнять регулярные полеты в Узбекистан на воздушном судне. Маршрут Дели - Ташкент - Дели. Отмечалось, что авиакомпания будет выполнять полеты на самолетах Airbus 320-214 и Airbus 320-251N.