Туркменистан организует вывозной чартерный рейс из Беларуси

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания «Туркменистан» организует чартерный рейс из Беларуси шестого июля, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на информационный «Туркменпортал».

В соответствии с рекомендациями ВОЗ, все граждане Туркменистана, прибывшие чартерными рейсами из Беларуси, должны будут пройти 21-дневный обязательный карантин.

Ранее Туркменистан уже организовывал чартерные рейсы в Международный аэропорт Туркменабада из Турции, России, Беларуси, Украины, Узбекистана, Индии, Казахстана и стран Евросоюза для возвращения своих граждан, не сумевших вернуться ранее на родину по причине пандемии.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые санитарные меры для предотвращения распространения пандемии.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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