На Транскаспийском международном транспортном маршруте отмечается положительная динамика перевозок

БАКУ /Trend/ - С начала 2021 года отмечается рост контейнерных перевозок в 2,3 раза на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ), который проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее - в Турцию и страны Европы.

Об этом сказал на брифинге заместитель председателя Комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Жанибек Тайжанов, передает Trend.

Коммерческое преимущество Транскаспийского маршрута заключается в небольших сроках доставки и конкурентной цене для товаров, критичных к срокам поставок.

По официальным данным, росту перевозок по ТМТМ способствовал запуск регулярной фидерной линии с твердым графиком курсирования. При этом сроки доставки грузов сократились на 20-25 процентов. За шесть месяцев 2021 года по этому маршруту было перевезено 7 400 контейнеров, что в 2,3 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

«В настоящее время в целях дальнейшего наращивания объемов перевозок определены «узкие» места, требующие модернизации и наращивания пропускной способности: на ключевом транзитном коридоре по направлению Китай-Европа-Китай планируются строительство вторых путей и электрификация участка железной дороги Достык – Мойынты. Данный проект увеличит пропускную способность коридора в пять раз, тем самым обеспечив ежегодно растущий поток контейнеров из Китая в страны Европы. Также планируется строительство новой железнодорожной линии Дарбаза – Мактарал между Казахстаном и Узбекистаном для обеспечения разгрузки действующего пункта пропуска Сарыагаш, который исчерпал пропускную способность. Реализация данного проекта позволит увеличить пропускную способность участка в два раза и сократить сроки транспортировки грузов в 1,5 раза. Данный проект позволит принять на себя экспортно-импортный поток Центральной Азии в Европу, что укрепит позицию Казахстана на международных рынках», - сказал Тайжанов.

В то же время, по его словам, ведется работа по реализации проекта строительства железнодорожной линии в обход станции Алматы. Реализация данного проекта позволит сократить сроки транспортировки грузов, проходящих через станцию Алматы, и разгрузить ее на 40 процентов.