Россия организовала очередной вывозной авиарейс из Туркменистана
БАКУ /Trend/ - Россия организовала 17-й по счету вывозной авиарейс из Туркменистана, сообщает Trend со ссылкой на посольство РФ в Ашхабаде.
Так, из Туркменабада в Москву 30 июля вылетели 175 человек.
Напомним, что ранее в Международный аэропорт Туркменабада прибыли самолеты из ряда стран с гражданами Туркменистана, не сумевшими вернуться ранее на родину из-за прекращения авиасообщения, вызванного пандемией коронавируса.
Напомним, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые превентивные санитарные меры.
Так, ранее были предписаны обязательное ношение масок в общественных местах и предъявление справки об отсутствии коронавирусной инфекции при посадке на авиарейс.
Также была организована обязательная вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
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