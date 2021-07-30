ASCO развивает международное сотрудничество в области подготовки профессиональных кадров (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) и Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова (Россия) подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает в пятницу Trend, в рамках этого соглашения планируется подготовка специалистов в области судостроения и судоремонта, а также научной деятельности в этих направлениях.

«Согласно документу, стороны будут осуществлять учебно-научный обмен между студентами (курсантами), преподавателями, научными исследователями и другими специалистами. Также, будут проводиться двусторонние и многосторонние учебные и научно-исследовательские работы по обмену научной, педагогической и методической информацией, подготовке совместных учебных материалов, статей по научным и академическим программам и проектам, а также разработка международных проектов в области морского и внутреннего водного транспорта и логистики», – говорится в сообщении ASCO.

Кроме того, стороны достигли договоренности о проведении взаимных визитов, деловых совещаний и конференций.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev