3,753 миллиона тонн товаров было перевезено через сухопутные границы Ирана за четыре месяца

Транзит товаров через сухопутные границы Ирана увеличился на 95 процентов за первые четыре месяца текущего 1400 иранского календарного года (21 марта - 22 июля) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, заявил глава Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) Мехди Мир-Ашрафи.

Oн сказал, что 3,753 миллиона тонн товаров было перевезено через сухопутные границы страны за упомянутый четырехмесячный период, добавив, что эта цифра может быть увеличена, если будет создана необходимая инфраструктура и будут устранены некоторые барьеры.

Как ранее объявил представитель IRICA Рухолла Латифи, за предыдущий 1399 иранский календарный год (закончившийся 20 марта 2021) через Иран было перевезено 7,532 миллиона тонн товаров, несмотря на ограничения, созданные пандемией коронавируса.

По его словам, транзит товаров через Иран сократился всего на 67 тонн или 0,8 процента по сравнению с 1398 годом ранее (март 2019 года - март 2020 года).

Указанный объем транзита был достигнут, несмотря на то, что в указанном году ожидалось существенное снижение этого показателя.