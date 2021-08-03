БАКУ /Trend/ - Еще две европейские авиакомпании возобновляют полеты в Грузию в летний сезон, сообщает Trend во вторник со ссылкой на данные Агентства гражданской авиации.

Литовская авиакомпания Getjet и эстонская авиакомпания Smartlynx выполнят несколько чартерных рейсов по направлениям Вильнюс - Батуми - Вильнюс и Таллинн - Батуми - Таллинн.

Согласно заявке, поданной Getjet в Агентство гражданской авиации, рейсы между Вильнюсом и Батуми будут выполняться на самолетах Airbus A319 раз в неделю, по понедельникам, до 30 августа. Первый рейс в этом направлении авиакомпания уже выполнила.

Что касается эстонского перевозчика Smartlynx, авиакомпания планирует выполнение нескольких чартерных рейсов между Таллинном и Батуми с 5 августа по 23 сентября раз в неделю, по четвергам, на самолетах Airbus A320.

Отметим, что Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии 2 августа этого года предоставило обеим авиакомпаниям разрешение на выполнение полетов по вышеуказанным направлениям.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)