ПАО "КАМАЗ" планирует увеличить число сервисных центров в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Российское ПАО "КАМАЗ" планирует до конца 2021 года открыть в Туркменистане еще три сервисных центра.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на электронную газету "Золотой век".

Также ПАО намерено в будущем году запустить производство спецтехники в Туркменистане.

Проект по организации производства спецтехники был обсужден на встрече президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и генерального директора ПАО Сергея Когогина.

Строительство и сдача в эксплуатацию монтажного корпуса на базе сервисного центра в Ашхабаде запланированы на четвертый квартал 2022 года.

Напомним, что ПАО "КАМАЗ" поставило в Туркменистан более 11 тысяч автомобилей своего производства за время сотрудничества со страной.

Учебно-сервисный центр ПАО функционирует в Ашхабаде с 2008 года.