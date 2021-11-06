Туркменистан и Иран рассмотрели вопросы цифровизации системы автомобильных перевозок
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Азербайджан смог своевременно обеспечить необходимый инструментарий для борьбы с пандемией COVID-19 - Геннадий Бурбулис
Мир должен задуматься о том, как цифровые технологии могут решить проблему климатических изменений – бывший вице-премьер Румынии
Никто не должен выступать против мирного договора, предложенного Азербайджаном Армении - Бинали Йылдырым
Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией будет способствовать установлению мира на Южном Кавказе – Хикмет Гаджиев
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с экологическим террором Армении
Россия готова оказать содействие в запуске переговоров по определению армяно-азербайджанской границы - МИД
Состоялась презентация портала www.shusha.today, подготовленного при поддержке Фонда Гейдара Алиева (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО)
В Азербайджане утвержден порядок приспособления объектов инфраструктуры для использования инвалидами
В Азербайджане продолжаются работы по улучшению условий службы и социально-бытовых условий военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Председатель Комитета по вопросам религии и вакуфов парламента Египта поздравил Президента Ильхама Алиева
В Агентстве по развитию СМИ Азербайджана состоялась встреча с журналистами, участвовавшими в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО)