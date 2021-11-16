AZAL начинает полеты из Баку в Эль-Кувейт

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» начинает выполнение специальных рейсов из Международного аэропорта Гейдар Алиев в столицу Кувейта – Эль-Кувейт, и обратно, передает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Выполнение прямых рейсов по маршруту Баку - Эль-Кувейт - Баку запланировано с 15 декабря. Полеты будут выполняться два раза в неделю – по средам и субботам, на самолете Airbus А319.

Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно оформить на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Перед полетом всем пассажирам, планирующим отправиться в Кувейт, рекомендуется изучить правила и ограничения, действующие при въезде в эту страну. Соответствующая информация опубликована на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-kuwait

Информация о правилах въезда в Азербайджан можно ознакомиться по ссылке https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan

При вылете из Эль-Кувейта в Баку тестирование на COVID-19 можно пройти в любой аккредитованной государством клинике или лаборатории. На справке об отрицательном результате ПЦР-теста желательно наличие QR-кода, подтверждающего его подлинность. Это поможет ускорить прохождение формальных процедур в аэропорту.

Пассажирам данного маршрута следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 72 часов до вылета рейса.