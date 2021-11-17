Планируется запуск тестового поезда из Азербайджана в Россию - РЖД

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время планируется запустить из Азербайджана в Россию тестовый поезд.

Об этом сказал в среду генеральный директор АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев в ходе Деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры «Умный город» в Баку, сообщает Trend.

По его словам, это станет еще одним шагом для расширения экономических отношений между Азербайджаном и Россией.

«Мы в свою очередь выражаем готовность к взаимной загрузке азербайджанских вагонов, которые прибудут в Россию с тестовым поездом», - добавил он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)