Планируется запуск тестового поезда из Азербайджана в Россию - РЖД
БАКУ /Trend/ - В ближайшее время планируется запустить из Азербайджана в Россию тестовый поезд.
Об этом сказал в среду генеральный директор АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев в ходе Деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры «Умный город» в Баку, сообщает Trend.
По его словам, это станет еще одним шагом для расширения экономических отношений между Азербайджаном и Россией.
«Мы в свою очередь выражаем готовность к взаимной загрузке азербайджанских вагонов, которые прибудут в Россию с тестовым поездом», - добавил он.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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