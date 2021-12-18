Ведутся работы по унификации тарифов на грузоперевозки по БТК - азербайджанский министр

БАКУ /Trend/ - В настоящее время ведутся работы по унификации тарифов на грузоперевозки по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на IV министерской конференции по транспорту Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН), сообщает в субботу Trend.

По его словам, БТК является кратчайшим наземным маршрутом для перевозки грузов из Азии в Европу.

«Азербайджан является отправной точкой стратегического проекта Баку-Тбилиси-Карс. Для того чтобы сделать этот маршрут более рентабельным и коммерчески выгодным, мы работаем над унификацией тарифов", - сказал Набиев.

Министр подчеркнул, что Азербайджан является инициатором и активным участником транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад.

"Развитие этих коридоров влечет за собой соединение национальных транспортных систем и создание соответствующей инфраструктуры. Мы вносим вклад в укрепление региональной инфраструктуры посредством такого проекта, как Бакинский международный морской торговый порт. Он является самым большим портом на Каспии и способен переваливать до 25 миллионов тонн грузов в год. Кроме того, зона свободной торговли, созданная на территории порта, повышает конкурентоспособность региона в качестве логистического и транспортного узла", - сказал Набиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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