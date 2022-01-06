Казахстанская авиакомпания приостановила рейс из Алматы в Баку
БАКУ /Trend/ - Казахстанская авиакомпания Air Astana отменила рейс по маршруту Алматы - Баку - Алматы, запланированный на шестое января, сказали в четверг Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
"На сегодняшний день авиакомпания отменила только один рейс. Об отмене рейсов на другие даты информация уточняется", - сказали в аэропорту.
Отметим, что самолет рейса Алматы-Баку должен был приземлиться в столице Азербайджана в 13:05 (GMT+4), а в 14:05 (GMT +4) вылететь в обратном направлении.
В Казахстане 2 января начались протесты, которые к 5 января переросли в беспорядки.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
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