Грузоперевозки между Азербайджаном и Казахстаном по коридору TRACECA осуществляются в штатном режиме

БАКУ /Trend/ - Транзитные и двусторонние грузоперевозки между Азербайджаном и Казахстаном по коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) осуществляются в штатном режиме.

Об этом сказал Trend в субботу постоянный представитель (национальный секретарь) Постоянного секретариата межправительственной комиссии (ПС МПК) TRACECA Руфат Байрамов.

По его словам, паромные и железнодорожные грузоперевозки как в Азербайджан, так и из Азербайджана в Казахстан тоже реализуются в штатном режиме.

Отметим, что в Казахстане второго января начались протесты, которые переросли в массовые беспорядки. В связи с этим было приостановлено авиасообщение между Азербайджаном и Казахстаном.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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