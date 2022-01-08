Грузоперевозки между Азербайджаном и Казахстаном по коридору TRACECA осуществляются в штатном режиме
БАКУ /Trend/ - Транзитные и двусторонние грузоперевозки между Азербайджаном и Казахстаном по коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) осуществляются в штатном режиме.
Об этом сказал Trend в субботу постоянный представитель (национальный секретарь) Постоянного секретариата межправительственной комиссии (ПС МПК) TRACECA Руфат Байрамов.
По его словам, паромные и железнодорожные грузоперевозки как в Азербайджан, так и из Азербайджана в Казахстан тоже реализуются в штатном режиме.
Отметим, что в Казахстане второго января начались протесты, которые переросли в массовые беспорядки. В связи с этим было приостановлено авиасообщение между Азербайджаном и Казахстаном.
(Автор: Садраддин Агджаев)
Twitter: agdzhaev
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Грузоперевозки между Азербайджаном и Казахстаном по коридору TRACECA осуществляются в штатном режиме
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