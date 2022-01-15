В Азербайджане ведутся работы по восстановлению междугородних пассажироперевозок автотранспортом - министерство (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведутся работы по восстановлению междугородних пассажироперевозок автотранспортом, сообщили в субботу Trend в министерстве цифрового развития и транспорта.

По данным ведомства, на сегодня основной проблемой, требующей решения, является осуществление незаконных рейсов некоторыми перевозчиками посредством автотранспорта, не прошедшего техническую проверку и в ряде случае не отвечающего требованиям пассажироперевозок.

"Перевозчики испытывают трудности с обновлением транспортных средств. Кроме того, тарифы на междугородние пассажироперевозки по некоторым направлениям нерентабельны", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили необходимость сокращения количества промежуточных остановок, создания системы обмена информацией между автовокзалами и обновления расписания рейсов.

"Для обеспечения коммуникационной гибкости планируется создать единый канал связи с Госслужбой автомобильного транспорта и руководством автовокзалов, назначить ответственное за это лицо. На следующем этапе предусмотрена подготовка плана мероприятий в этом направлении и его реализация", - говорится в сообщении министерства.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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