Автобусные пассажироперевозки возобновлены по всем направлениям - Госагентство

БАКУ /Trend/ - В настоящее время межрайонные и междугородние пассажирские перевозки автомобильным транспортом осуществляются по всем направлениям Азербайджана.

Об этом сказали во вторник Trend в Агентстве наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

По данным источника, перевозчикам было поручено обеспечить нормальную и бесперебойную работу автобусов на межрайонных и междугородних регулярных маршрутах.

"В связи со снежной погодой, был проведен очередной мониторинг междугородних и межрегиональных маршрутов. В настоящее время пассажирские перевозки осуществляются по всем направлениям", - сказали в агентстве.

В госслужбе добавили, что перевозчики заранее были предупреждены о необходимости подготовки транспортных средств к зимнему сезону и принятия для этого необходимых мер.

Напомним, что ранее агентство из-за погодных условий приостанавило автобусные рейсы в Габалу, Исмаиллы, Огуз, Губу, Гусар, Хачмаз, Гедабей.