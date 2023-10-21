Начато восстановление разрушенной в результате аварии стены на проспекте Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начато восстановление разрушенной в результате аварии стены на проспекте Гейдара Алиева, сообщает в субботу Trend.

Согласно данным Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, после поступления информации о происшествии сотрудники агентства были задействованы на прилегающей территории, где были приняты дополнительные меры безопасности. На участке уже начались работы по восстановлению стены.

В связи с ремонтно-восстановительными работами водителей просят быть внимательными при движении на указанной территории, соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения.

Напомним, что на этой неделе грузовик, двигавшийся по улице Алескера Гаибова в сторону проспекта Гейдара Алиева, по неизвестным причинам врезался в стену, отделяющую боковую дорогу проспекта Гейдара Алиева от главной. В результате столкновения часть стены деформировалась и обрушилась.