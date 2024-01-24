Растет интерес к ТМТМ международных финансовых институтов и логистических компаний (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - По инициативе Европейской комиссии, 29-30 января в Брюсселе пройдет инвестиционный форум устойчивых транспортных связей между Европой и Центральной Азией (Global Gateway investors Forum on sustainable transport connections between Europe & Central Asia), в ходе которого будут рассмотрены проекты по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, или Средний коридор).

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил генеральный секретарь Ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута Гайдар Абдикеримов.

Цель форума в Брюсселе — внести вклад в достижение долгосрочной цели превращения ТМТМ в мультимодальный, современный, конкурентоспособный, устойчивый, предсказуемый, "умный" и быстрый маршрут, соединяющий Европу и Центральную Азию. Это мероприятие направлено на воплощение в жизнь политических обязательств ЕС и стран Центральной Азии по упрочению их связей с целью достижения ощутимых результатов развития ТМТМ.

Инвестиционный форум является очередным шагом после проведенных в 2023 году по заказу ЕС исследований устойчивых транспортных коридоров между ЕС и Центральной Азией.

Мероприятие призвано запустить процесс реализации и координации инвестиций вдоль ТМТМ путем выполнения конкретных действий, определенных в исследованиях, в частности, путем привлечения инвесторов к проектам с конкретными и реалистичными сроками и финансовыми обязательствами.

Намечены отдельные панели по мультимодальным перевозкам, таможенным вопросам и рыночной либерализации, гармонизации стандартов, работе на объектах инфраструктуры Черного и Каспийского морей, инвестиционным возможностям на краткосрочный и среднесрочный периоды, проектированию координационного механизма.

В форуме примут участие высокопоставленные представители из стран Центральной Азии, государств-членов ЕС, стран-партнеров по ТМТМ, институтов ЕС, международных и двусторонних финансовых институтов, а также представители частного сектора и члены гражданского общества.

Напомним, что Global Gateway - это европейская стратегия по развитию интеллектуальных, чистых и безопасных коннекторов в цифровом, энергетическом и транспортном секторах, и она полностью соответствует климатической Повестке дня ООН на период до 2030 года.

"Я считаю очень важным тот факт, что такие авторитетные международные финансовые институты (МФИ), как Всемирный банк, ЕБРР, АБР, ОЭСР и другие провели в 2023 году несколько крупных исследований по ТМТМ. Внимание таких институтов означает важность и значимость Среднего коридора и вообще в целом региона для мировой экономики", — отметил Абдикеримов.

Он напомнил о наличии дорожной карты развития ТМТМ с запланированным ранее суммарным объемом инвестиций на сумму около шести миллиардов евро.

"В рамках этой дорожной карты уже стартовали некоторые проекты, например, строительство дополнительных железнодорожных путей на участке "Достык-Актогай-Мойынты", обходная железная дорога Алматы, контейнерный хаб в порту Актау, строительство второй очереди порта Баку в Аляте, модернизация железнодорожного участка Алят- Беюк-Кясик, расширение пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, строительство перевалочного узла на участке Тбилиси - Махинджаури, строительство контейнерного терминала в порту Поти", — сказал генсек Ассоциации ТМТМ.

По его словам, также достигнут большой прогресс в работах по автоматизации и цифровизации ТМТМ, есть ряд решений по применению электронных транспортных документов, и данная важнейшая работа продолжается.

Он упомянул, что наличие значимых результатов и реальных, осуществимых планов привлекает внимание к ТМТМ и новых грузоотправителей.

"Прошлый год оказался для нас очень насыщенным, так как интерес к ТМТМ растет как со стороны участников рынка транспортных логистических услуг, так и со стороны международных финансовых институтов (МФИ) и крупных экономических конгломератов. Думаю, что в ближайшее время мы увидим в наших рядах еще крупные компании, которые заинтересованы в сотрудничестве с ТМТМ (Средний коридор)", — сообщил Г.Абдикеримов.

Он подчеркнул, что в настоящее время на маршруте работают в общей сложности 25 железнодорожных, транспортно-логистических, портовых и судоходных компаний из 11 стран.

"К ТМТМ присоединились такие страны, как Болгария, Сингапур, Литва. И список участников будет пополняться", - с уверенностью заявил Г.Абдикеримов.

По его мнению, число участников ТМТМ будет увеличиваться, в частности, благодаря росту контейнерных перевозок и цифровизации этого маршрута.

"Потенциал контейнерных перевозок колоссальный, так как весь мир предпочитает такой способ торговли. Мы должны сегодня выводить на высокий уровень степень контейнеризации наших перевозок. Есть ряд шагов, которые делаются на маршруте нашим основными участниками, то есть АЖД, ASCO (Азербайджанское каспийское морское пароходство), Бакинским международным морским торговым портом, железными дорогами Грузии и Казахстана, TCDD, Казахстанским морским торговым флотом (КМТФ). Эти компании прикладывают максимальные усилия для применения именно этих видов перевозок", — сказал Г.Абдикеримов.

Он также упомянул, что за первые 15 дней 2024 года из Китая через ТМТМ было отправлено уже три контейнерных поезда с грузами.

"Думаю, что в течение года данный объем будет наращиваться. Считаю, что это даст очередной шанс для активного развития Среднего коридора, который необходимо использовать", — добавил генсек.

Напомним, что реализация идеи ТМТМ началась в 2013 году, а в 2016 году была создана Ассоциация "Транскаспийского международного транспортного маршрута" для улучшения координации работы Среднего коридора, поскольку его грузооборот составляет миллионы тонн продукции разного вида и назначения.

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