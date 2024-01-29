Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Транспорт

ЕС через свои структуры выделит 10 млрд евро на развитие ТМТМ

Транспорт Материалы 29 января 2024 17:14 (UTC +04:00)
ЕС через свои структуры выделит 10 млрд евро на развитие ТМТМ

Читайте Trend в

Лада Евграшина
Лада Евграшина
Все материалы

БАКУ /Trend/ — ЕС через свои структуры выделит 10 миллиардов евро на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), сказал 29 января еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис в Брюсселе на глобальном инвестиционном форуме Global Gateway.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на страницу Домбровскиса в социальных сетях.

"Транспортный коридор длиной 11 000 километров призван связать наши регионы со временем в пути около 15 дней и меньше. Мы должны сделать этот коридор конкурентоспособным. Международные партнеры обязуются предоставить 10 миллиардов евро для развития этого устойчивого сообщения со странами Центральной Азии", — сказал он.

В ходе форума Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписал контракты с правительствами Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана на общую сумму 1,47 миллиарда евро.

Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал Меморандум о взаимопонимании с Казахстаном на общую сумму 800 миллионов евро.

Отметим, что инвестиционный форум собрал высокопоставленных представителей Европейской комиссии, стран-членов Евросоюза, стран Центральной Азии, Кавказа и Турции.

Также среди участников форума страны G7, финансовые институты и частный сектор.

Напомним, что Транскаспийский транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года по инициативе Азербайджана, Казахстана и Грузии.

В 2023 году через ТМТМ прошло свыше 2,7 миллиона тонн грузов. Его пропускная способность будет увеличена до 10 миллионов тонн в год.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости