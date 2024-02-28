ВБ спрогнозировал рост ж/д перевозок через Средний коридор

БАКУ /Trend/ — Развитие Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут — ТМТМ) позволит к 2030 году переместить в регион Каспия-Черного моря до 16 процентов железнодорожных перевозок, которые осуществляются между Китаем и Европой, сообщает Trend со ссылкой на прогнозы Всемирного банка.

Такая возможная переброска на ТМТМ части железнодорожных перевозок между Китаем и Европой приведет к тому, что суммарный объем перевозок по ТМТМ в сегменте железной дороги вырастет на 30 процентов, считают эксперты ВБ.

"Развитие коридора для стран ТМТМ может сыграть решающую роль как в обеспечении бесперебойных и надежных логистических цепочек, так и в стимулировании диверсификации экспорта и развитии большего числа отраслей экономики", — говорится в документе ВБ.

Отметим, что ТМТМ в 2024 году отмечает 10-летие. В 2023 году по Среднему коридору по железной дороге прошло 2,75 миллиона тонн грузов, а в 2024 году этот показатель может выйти на 4 миллиона тонн.