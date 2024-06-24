Посол Азербайджана высказался за открытие авиасообщения между Баку и Каиром

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов в интервью египетскому изданию "Аль-Ахрам" высказался за открытие прямого авиасообщения между Баку и Каиром, сообщает в понедельник Trend.

"По статистическим данным 2023 года, лишь около 17 тысяч граждан Азербайджана посетили Египет и около 7 тысяч египтян посетили Азербайджан. У нас есть прямой рейс из Шарм-эль-Шейха в Баку. Но мы считаем, что наличие прямого рейса из Каира в Баку, безусловно, увеличит число туристов", - отметил Полухов.

Он отметил, что обе страны имеют глубокую, богатую историю, прекрасную природу, уникальную кухню, что делает их привлекательными для путешественников.

Прямой рейс из Шарм-эль-Шейха в Баку действует с марта 2023 года, а ранее функционировал и в 2019 году.