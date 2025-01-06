В Азербайджане введен в эксплуатацию буксир "Азых"

БАКУ /Trend/ - На судоремонтно-строительном заводе "Зыг", принадлежащем ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), введено в эксплуатацию новое судно. Буксир под названием "Азых" передан на баланс Каспийского морского нефтяного флота.

Как сообщили в понедельник Trend в ASCO, длина судна составляет 24,72 метра, ширина - 6,60 метра, высота борта - три метра, осадка - 1,6 метра, дедвейт - 14 тонн.

Согласно данным, судно, управляемое экипажем из семи человек, развивает скорость 9 узлов. Буксир способен принять на палубу до трех тонн груза.

Отметим, что "Азых" - пятое судно, построенное на заводе. Ранее были построены и переданы такие же суда: "ASCO 1", "Тертерчай", "Гекеричай" и "Баргушадчай".

В настоящее время продолжается строительство еще одного судна этой серии, и их поэтапный ввод в эксплуатацию запланирован.

Напомним, что на судоремонтно-строительном заводе "Зыг", начиная с 2017 года, наряду с профессиональным судоремонтом и морским инженерным обслуживанием, осуществляется строительство судов в соответствии с необходимой сертификацией.