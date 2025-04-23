Китай рассматривает Средний коридор как стратегическую альтернативу для диверсификации торговых маршрутов — эксперт

ПЕКИН /Trend/ - Китай рассматривает Средний коридор как долгосрочную стратегическую альтернативу для диверсификации торговых маршрутов с евразийскими и европейскими странами.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам в Пекине младший научный сотрудник департамента американских исследований Китайского института международных исследований Кан Цзе.

"Мы не рассматриваем Средний коридор исключительно как торговый путь или просто транспортный маршрут. Для нас это будущий промышленный пояс, пояс общего развития", — подчеркнул эксперт.

По словам К.Цзе, за последние два года наблюдается рост числа совместных проектов Китая и Азербайджана в области возобновляемой энергетики.

"Китай обладает значительными преимуществами в производственном секторе. В то же время Азербайджан и другие страны региона реализуют стратегии реиндустриализации, "зеленого" перехода и цифровой трансформации", — отметил он.

Кан Цзе выразил уверенность, что в будущем интеграция инициативы "Один пояс, один путь" с концепцией Среднего коридора будет способствовать углублению сотрудничества Китая со странами региона в сфере промышленного развития, особенно модернизации производственных мощностей.