Узбекистан и Таджикистан провели встречи по делимитации госграницы

БАКУ /Trend/ - Топографические рабочие группы правительственных делегаций Узбекистана и Таджикистана по вопросам делимитации и демаркации узбекско-таджикской государственной границы провели пятидневную встречу.

По данным МИД Узбекистана, встреча прошла в Гулистане Согдийской области Таджикистана.

Делегации двух стран обсудили прохождение линии границы по оставшимся участкам, а также провели полевое обследование отдельных участков границы.

Топографические рабочие группы описали 4 участка границы. По итогам переговоров подписан Протокол.

В конце 2017 года власти Таджикистана утвердили новый состав комиссии по вопросам делимитации и демаркации межгосударственной границы с Узбекистаном. В нее вошли представители 19 государственных ведомств. Комиссию возглавляет заместитель премьер-министра Таджикистана Азим Иброхим.

Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет 1332,9 километра. После распада Советского Союза около 20 процентов линии таджикско-узбекской госграницы до сих пор остается неделимитированной.

Правительственные комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы Таджикистана и Узбекистана до 2002 года определили прохождение 86 процентов линии таджикско-узбекской госграницы, остальная же часть все еще остается спорной.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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