Узбекистан и Таджикистан провели встречи по делимитации госграницы

1 февраля 2018 10:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Топографические рабочие группы правительственных делегаций Узбекистана и Таджикистана по вопросам делимитации и демаркации узбекско-таджикской государственной границы провели пятидневную встречу.

По данным МИД Узбекистана, встреча прошла в Гулистане Согдийской области Таджикистана.

Делегации двух стран обсудили прохождение линии границы по оставшимся участкам, а также провели полевое обследование отдельных участков границы.

Топографические рабочие группы описали 4 участка границы. По итогам переговоров подписан Протокол.

В конце 2017 года власти Таджикистана утвердили новый состав комиссии по вопросам делимитации и демаркации межгосударственной границы с Узбекистаном. В нее вошли представители 19 государственных ведомств. Комиссию возглавляет заместитель премьер-министра Таджикистана Азим Иброхим.

Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет 1332,9 километра. После распада Советского Союза около 20 процентов линии таджикско-узбекской госграницы до сих пор остается неделимитированной.

Правительственные комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы Таджикистана и Узбекистана до 2002 года определили прохождение 86 процентов линии таджикско-узбекской госграницы, остальная же часть все еще остается спорной.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Кыргызстана отправился с официальным визитом в Таджикистан
Кыргызстан 11:10
Второй по капитализации банк Узбекистана активно осваивает зарубежные кредитные линии
Бизнес 10:22
Казахстанский цемент начал выставляться на товарно-сырьевой бирже Узбекистана
Бизнес 10:12
В Узбекистане будет реализовано свыше 20 тысяч проектов в сфере сельского хозяйства
Бизнес 09:50
Китайская компания планирует добыть в Таджикистане более 200 кг золота
Таджикистан 09:26
Узбекская пищевая промышленность немного снизила темпы производства
Узбекистан 31 января 23:34
Кувейтский фонд поддержит развитие жилищного строительства в Узбекистане
Бизнес 31 января 19:44
Узбекистан и Таджикистан рассматривают возможность восстановления поставок газа
Энергетика 31 января 15:24
Азербайджан и Таджикистан могут восстановить авиарейс Душанбе-Баку
Туризм 31 января 15:21
На биржевых торгах Узбекистана значительно выросла доля высоколиквидной продукции
Бизнес 31 января 15:12
Председателя Службы нацбезопасности Узбекистана освободили от должности
Узбекистан 31 января 12:19
Кыргызстан и Таджикистан активируют двусторонние торгово-экономические отношения
Кыргызстан 31 января 11:56
ВБ профинансирует повышение энергоэффективности предприятий в Узбекистане
Энергетика 31 января 10:34
ВБ выделил дополнительный кредит на развитие плодоовощеводства в Узбекистане
Бизнес 31 января 09:55
Таджикистан и Япония подписали контракт по улучшению энергоснабжения Душанбе
Таджикистан 31 января 09:02
В Узбекистане создается Ассоциация лимоноводства
Бизнес 30 января 17:51
ЕБРР и ЕС запустили программу по развитию малого бизнеса в Центральной Азии
Бизнес 30 января 17:30
Минфин Узбекистана обнародовал показатели исполнения госбюджета за 2017 год
Бизнес 30 января 15:43