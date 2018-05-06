БАКУ /Trend/ - На границе Китая, Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,0 баллов. Об этом говорится в сообщении Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки министерства образования и науки Казахстана (СОМЭ КН МОН РК).

Землетрясение произошло в 09:17 по местному времени.

«Эпицентр землетрясения расположен в 517 км на юго-запад от Алматы на границе Китая, Таджикистана и Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 11.4. Магнитуда MPV 5.0", - отмечает СОМЭ.

Глубина очага землетрясения составила 10 км.

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