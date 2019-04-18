Доля легкой промышленности в ВВП Таджикистана по итогам первого квартала 2019 года, с учетом деятельности хлопкоочистительных заводов, составила 7,1%, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.kg

По данным министерства промышленности и новых технологий Таджикистана в январе-марте текущего года объем производства легкой промышленности составил 275,5 млн. сомони, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 32,7 млн. сомони, то есть прирост составил 13,5%.

В указанный период в легкой промышленности страны началось производство новых импортозамещающих видов продукции, таких, как подгузники, медицинская вата, полипропиленовая нить и других.

В отчетный период Таджикистан экспортировал продукцию легкой промышленности на сумму 44,4 млн. долларов США. В частности, страна экспортировала хлопок-волокно, переработанную шкуру, нить, хлопковые изделия, ковры, чулочно-носочные изделия и прочее.

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