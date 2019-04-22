В Бишкеке состоялись межмидовские кыргызско-индийские политические консультации

Бишкеке состоялись межмидовские кыргызско-индийские политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Кыргызской Республики Н.Абдрахманова и Республики Индия Г.Шарма. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Kabar.kg

В ходе консультаций Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а также участие индийской стороны в предстоящих мероприятиях, проводимых в Кыргызской Республике в рамках ШОС.

Подробно обсудили предстоящий в 2019 году официальный визит премьер-министра Индии в Кыргызскую Республику.

Стороны пришли к согласию о необходимости активизации торгово-экономического сотрудничества путем проведения совместных мероприятий и реализации совместных проектов.

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