Библиотеки в Кыргызстане востребованы у четверти населения – факты о книгах от Нацстаткома

Сегодня Кыргызстан наряду с другими странами отмечает Всемирный день книги. В республике он был установлен с 2002 года постановлением правительства. Национальный статистический комитет КР в честь этого события подготовил интересные факты о книжных изданиях в стране, передает Trend со ссылкой на Kabar.Kg

По данным ведомства, на сегодня в республике действуют более одной тысячи библиотек различных типов и профилей. Кроме общедоступных (публичных) библиотек, функционируют школьные, библиотеки высших и средних учебных заведений, медицинские, технические, сельскохозяйственные библиотеки, а также библиотеки, относящиеся к Национальной академии наук КР.

Так, за прошлый год услугами книжных хранилищ воспользовались 1,5 млн. человек, не считая школьников. В целом библиотечный фонд республики в 2018 году насчитывал более 19 млн. экземпляров книг и брошюр. В настоящее время на 1000 человек в республике приходится 288 изданных книг.

«В 2018 году в Кыргызской Республике было издано около 1,5 тыс. экземпляров книг и брошюр, из которых более половины издано на кыргызском языке. Годовой тираж книг составил около 1,8 тыс. экземпляров», - сообщают в Нацстаткоме.

Обращаясь к истории книгоиздания в стране, ведомство напомнило, что первый печатный орган на кыргызском языке сформировался в середине 1920-х годов, а издание книг и книжной продукции осуществлялось за ее пределами. И только в 1926 году решением собрания Кыргызского государственного управления делами печати было основано издательство «Кыргызмамбас» («Киргосиздат»). А вступивший в строй в 1966 году Кыргызский полиграфический комбинат открыл новый этап в развитии книгоиздательского дела республики.

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