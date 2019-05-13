В Кыргызстане появилось удобрение, исключающее полив и восстанавливающее пастбище

В Кыргызстане в сельском хозяйстве в рамках проекта «От почвы до сбыта» начали использовать нанотехнологии. Об этом сообщила председатель Кыргызской ассоциации экспортеров и импортеров Ленара Ниязбекова, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

По ее словам, организация начала завоз в страну органоминерального микроудобрения «Глицерол», которому нет аналогов в мире. «Этому удобрению нет аналогов, потому что оно является универсальным, т.е. его можно использовать при выращивании любой сельхозпродукции. Также его можно использовать для возрождения растительности на пастбищах. Кроме того, данное удобрение может сохранять влажность в почве на долгое время, что очень актуально при нехватке поливной воды в регионах», - сказала Ниязбекова.

Она сообщила, что в течение двух лет в Кочкорском районе проводились эксперименты по использованию данного удобрения. «Большим плюсом удобрения оказалось то, что его использование может вообще исключить поливные работы при выращивании зерновых культур в труднодоступных участках района. Кроме того, удобрение содержит частицы, которые на клеточном уровне обогащают микроэлементами», - сообщила Ниязбекова.

«В рамках работы 8-й межрегиональной кыргызско-российской конференции в Бишкеке состоялось подписание трехстороннего Меморандума о сотрудничестве по реализации проекта «Производство органических удобрений «Глицерол» между Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР, Компанией ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЗОЛОТОЙ КОЛОС» и Кыргызской ассоциацией экспортеров и импортеров «КЫРГЫЗЛЕНД» на сумму 50 млн. долларов США. Подписали Эркинбек Чодуев, замминистра МСХППиМ КР, Владимир Лебедев, генеральный директор ООО «Торговый Дом «Золотой Колос»» и Ленара Ниязбекова, председатель Кыргызской ассоциации экспортеров и импортеров «КЫРГЫЗЛЕНД»», - сказала Ниязбекова.

Также, по ее словам, кроме того, в ходе конференции был подписан Меморандум об открытии торговой палаты в Москве, где планируется представлять продукцию, выращенную в Кыргызстане.

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