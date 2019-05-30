Туркменистан предпринимает серьезные меры по предупреждению пожаров

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан предпринимает меры по предупреждению пожаров, сообщает в четверг Trend со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

Данный вопрос затрагивался на заседании правительства.

"В Туркменистане с наступлением жаркой летней погоды следует уделять повышенное внимание противопожарной безопасности", - приводятся в информации слова президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Отметим, что на территории Туркменистана пожароопасный сезон приходится обычно на май-сентябрь. В этой связи, ежегодно предпринимается осмотр соответствующими службами предгорья Копетдага. В ходе рейда оценивается состояние лесосадов, а также наличие комплекта противопожарных средств.

"Комплекс превентивных мер включает создание пропашных полос, очистку обширных территорий от травяной растительности. На этот сезон организуется совместное патрулирование предместий Ашхабада и обширной прилегающей территории, включающей зоны отдыха",- отмечалось ранее в местных СМИ.

Кроме того, в Туркменистане сейчас ведется подготовка к зерноуборочной кампании. Во всех районах идет проверка пожарных водоемов и инвентаря. Власти обращают внимание на важность мер по защите от самовозгорания собранного урожая.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Талех Агавердиев)

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