Российская компания открывает новые маршруты в страны ЦА

БАКУ /Trend/ - Utair открыла 15 новых маршрутов и нарастила частоту полетов по имеющимся маршрутам, в том числе и в страны Центральной Азии.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на авиакомпанию, в 2023 году Utair продолжает увеличивать полетную программу в Ханты-Мансийском автономном округе

"В зимней программе Utair 56 направлений для связи городов Ханты-Мансийского округа между собой, а также с другими регионами и странами — это на 20% больше, чем было в прошлом сезоне. Большая часть новых рейсов приходится на внутрироссийские маршруты, но не менее активно мы наращиваем полеты за рубеж: в Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан", - отметил президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Олег Семенов, слова которого приводятся в сообщении.

Согласно сообщению авиакомпании, новые маршруты в зимней программе 2023 года за рубеж: из Сургута - в Алматы, Баку, Бишкек, Ош, Ташкент, Фергану и Худжанд

Отметим, что авиакомпания играет ключевую роль в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок в регионах России. В маршрутной сети Utair более 120 направлений. Основная задача — соединять прямыми рейсами Поволжье, Сибирь, Центральную Россию и Юг страны. За рубеж из регионов и столицы Utair летает в города Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ, Таджикистана, Турции и Узбекистана.