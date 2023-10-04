Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол по границе

БАКУ /Trend/ - Главы комитетов национальной безопасности Кыргызстана и Таджикистана, Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов, подписали протокол о делимитации и демаркации границы двух стран, передает Trend.

Это соглашение было подписано после встречи правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана в Баткене. В ходе этой встречи был проведен "основательный обмен мнениями относительно вопросов, связанных с определением границы между Кыргызстаном и Таджикистаном", и была выделена важность укрепления дружественных отношений, взаимопонимания и доверия между районами, прилегающими к границе.

На брифинге после заседания глава ГКНБ Таджикистана отметил, что подписанный протокол №44, при его выполнении, решает все проблемы и вопросы, которые ранее были источником конфликтов на таджикско-кыргызской границе.

Глава ГКНБ Кыргызстана также подчеркнул, что этот протокол предоставляет базу для решения всех приграничных вопросов между двумя странами.