Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла выдвинутую Узбекистаном резолюцию об экологических вызовах в Центральной Азии

Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла инициированную Узбекистаном резолюцию «Центральная Азия перед лицом экологических вызовов: укрепление региональной солидарности во имя устойчивого развития и процветания».

Межправительственный переговорный процесс по разработке и согласованию текста резолюции проходил в течение двух месяцев, а именно, в октябре-ноябре в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В консультациях активно участвовали эксперты государств всех континентов мира, включая США, Россию, Китай, Францию, Великобританию, Германию, Канаду, Австралию, Саудовскую Аравию, Египет, Аргентину, Бразилию, Мексику и другие. В итоге представители более 100 стран внесли многочисленные предложения для наполнения текста конкретным содержанием и достижения всеобщего консенсуса.

В тексте отдельно упоминается ряд инициатив Президента Узбекистана, в том числе «Зеленая повестка Центральной Азии» и её роль в продвижении устойчивого развития в регионе. В резолюции государства-члены приветствуют инициативу Узбекистана о проведении Международного климатического форума в Самарканде в 2024 году. Особое внимание уделено усилиям по смягчению последствий высыхания Аральского моря с особым акцентом на деятельности Многопартнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья, созданного по инициативе главы Узбекистана. Озвучен призыв к международному сообществу и далее поддерживать данный фонд. В документе отмечена важность внедрения инновационных методов и новых технологий в борьбе с опустыниванием и деградацией земель. Содержится приветствие успешному проведению впервые в Центральной Азии 21-й сессии Комитета по рассмотрению реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и заседания высокого уровня по противодействию песчаным и пыльным бурям 13-17 ноября в Самарканде.

Резолюция содержит конкретные задачи по эффективному противодействию климатическим и экологическим угрозам в Центральной Азии, в том числе путем развития устойчивого сельского хозяйства, озеленения, рационального использования водных ресурсов, обеспечения энергоэффективности, переработки отходов, развития устойчивого туризма, создания «умных городов» и устойчивого транспорта.

Генеральная Ассамблея рекомендовала системе ООН, международным и финансовым учреждениям, частному сектору, инвесторам и донорам продолжать мобилизацию ресурсов, наращивать потенциал и оказать помощь для решения экологических проблем в Центральной Азии.

В резолюции также изложены инициативы Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана в области охраны окружающей среды.

Документ представлен от имени всех стран Центральной Азии. В число соавторов резолюции также вошли такие страны, как Германия, Швейцария, Турция, Китай, Сингапур, Венгрия, Вьетнам, Азербайджан, Армения, Малайзия, Индонезия, Египет, Иордания, Парагвай (охват представителей всех региональных групп ООН).

По итогам принятия резолюции Служба новостей ООН опубликовала статью под названием «Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с экологическими проблемами в Центральной Азии». В ней отмечается, что изменение климата является одной из наиболее сложных проблем современности и создает серьезные трудности на пути устойчивого развития всех стран. Как говорится в публикации, выступая в сентябре в ООН, Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что за последние тридцать лет температура воздуха в регионе повысилась на полтора градуса. «Это вдвое превышает среднемировые показатели потепления, – цитирует главу Узбекистана портал. – В результате исчезло около трети общей площади ледников». В статье также приводятся слова Президента Шавката Мирзиёева о том, что если такая тенденция сохранится, то в ближайшие двадцать лет сток двух крупных рек региона – Амударьи и Сырдарьи – может уменьшиться на 15 процентов. «Ожидается, что обеспеченность водой на душу населения снизится на 25 процентов, а урожайность сельскохозяйственных культур – на 40 процентов», – добавил он тогда, призвав международное сообщество принять меры.

Представители специализированных агентств ООН по резолюции оценили инициативу Узбекистана и передали искренне поздравления руководству и многонациональному народу нашей страны.

Глава программы технического консультирования механизма «ООН – водные ресурсы» Леанне Берней:

- Мы приветствуем принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Центральная Азия перед лицом экологических вызовов: укрепление региональной солидарности во имя устойчивого развития и процветания». Обозначенные в этой важной резолюции ключевые моменты, такие как рациональное использование водных ресурсов, искоренение бедности, сохранение экосистемы и укрепление продовольственной безопасности отвечают мандату и задачам «ООН -водные ресурсы.

Кроме того, отдельно хотела бы выразить свою радость относительно того, что Президент Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи обратил особое внимание на проблемы водных ресурсов. Глава Узбекистана шесть раз упомянул проблему воды в своем докладе. Это глубоко вдохновило нас. «ООН – водные ресурсы» подтверждает свою твердую приверженность дальнейшему углублению взаимодействия с Узбекистаном в реализации международных инициатив Президента.

Наряду с этим, механизм «ООН - водные ресурсы» высоко оценивает инициативу Узбекистана о создании Платформы водосберегающих технологий в Центральной Азии с привлечением самых передовых разработок в этот процесс.

Руководитель регионального офиса Управления ООН по снижению риска бедствий по Европе и Центральной Азии Наталья Алонсо Кано:

- От имени возглавляемого мной управления хочу выразить искреннюю признательность Президенту Шавкату Мирзиёеву за выдвинутую им инициативу, которая привела к принятию этой важной и своевременной резолюции, направленной на укрепление регионального сотрудничества в противодействии экологическим вызовам в Центральной Азии, а также продвижение социально-экономического развития и адаптацию к изменению климата.

Узбекистан играет ключевую роль в укреплении трансграничного сотрудничества в области снижения риска бедствий в регионе. В 2021 году в Ташкенте была проведена встреча министров по чрезвычайным ситуациям Центральной Азии, в ходе которой впервые была принята Региональная стратегия по снижению риска бедствий в Центральной Азии. В дополнение к региональным форумам, Узбекистан вносит посильный вклад в глобальные усилия в области снижения природных катаклизмов.

Мы надеемся на поддержание Узбекистаном активности в данном направлении, в том числе путем успешного проведения Международного климатического форума в Самарканде в 2024 году.