Кыргызстан и Туркменистан договорились о партнерском продвижении цифрового здравоохранения

БАКУ /Trend/ - Между Кыргызстаном и Туркменистаном было достигнуто важное соглашение о сотрудничестве в области цифрового здравоохранения, передает Trend.

Этот шаг представляет собой значительный прогресс в цифровой трансформации здравоохранения в Центральной Азии. Заместитель министра цифрового развития Кыргызстана Бакыт Джангазиев и туркменская делегация установили основу для партнерства, которое обещает улучшить предоставление медицинских услуг с использованием цифровых технологий.

О партнерстве было объявлено во время встречи в Бишкеке, где заместитель министра Джангазиев представил достижения и стратегию цифрового здравоохранения Кыргызстана. В ходе обсуждения были рассмотрены различные ключевые цифровые продукты, такие как iEPID (система мониторинга инцидентов в сфере здравоохранения), iEMDOO (информационная система по иммунизации) и цифровые форматы основных медицинских документов. Этот цифровой арсенал отражает стремление Кыргызстана использовать технологии в здравоохранении, что теперь находит поддержку и в Туркменистане.

"Мы готовы предоставить всю необходимую поддержку в области экспертизы и обмена опытом для развития цифрового здравоохранения", - отметил Джангазиев.

Это сотрудничество не только двустороннее соглашение, оно становится маяком для цифровой трансформации здравоохранения в регионе. Объединив свои усилия, Кыргызстан и Туркменистан стремятся внедрить инновации в сфере здравоохранения, делая их более доступными и эффективными. Акцент на системах, таких как iEPID и iEMDOO, подчеркивает важность комплексного мониторинга здравоохранения и отслеживания иммунизации, что является ключевыми компонентами улучшения результатов общественного здравоохранения.