АШХАБАД /Trend/ - Авиакомпания Turkmenistan Airlines продлила приостановку рейсов из Ашхабада в Москву.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации в Telegram-канале авиакомпании.

"Авиакомпания "Туркменистан" сообщает, что регулярные рейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад отменены в период по 31.03.25", - сообщает перевозчик.

Напомним, что в декабре 2024 года Turkmenistan Airlines приостановила рейсы в Россию до конца января.

Данное решение было принято на фоне крушения пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании AZAL в Актау 25 декабря прошлого года.