Астана заговорит со своими жителями и гостями

8 августа 2017 11:44 (UTC+04:00)

В Астане будет запущен интерактивный городской проект «Салем, Астана», который даст возможность жителям и гостям столицы пообщаться с городом посредством СМС, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Проект «Салем, Астана» реализуется Британским советом при поддержке Центра урбанистики и акимата города Астаны в рамках британской культурной программы Future Creative для ЭКСПО-2017. Проект продлится до 30 сентября 2017 года.

По словам разработчиков, принять участие в проекте может любой житель и гость столицы, находящийся в Астане. Чтобы начать разговор с городом, необходимо отправить сообщение через чат-приложение Facebook Messenger пользователю SalemAstana2017 (https://www.facebook.com/salemastana2017/) c текстом «Привет» или «Салем» название улицы #номер дома. Например, «Салем Республика#3».

После этого отправитель получает ответное сообщение от улицы, на которой он находится. Каждый «разговор» с выбранной улицей будет проходить в виде 4-5 вопросов и ответов на разные темы.

Интерактивный проект «Салем, Астана» дает жителем возможность пообщаться с городом в увлекательной форме, поделиться своими воспоминаниями и мнениями о городе, увидеть город с новой точки зрения и узнать, что думают о нем другие жители. Проект охватит улицы в разрезе трех районов Астаны: Сарыаркинского, Алматинского и Есильского.

Отметим, что проект «Салем, Астана» основан на концепции международного проекта Playable City (Играющий город), который использует городскую архитектуру и технологии «умных городов», чтобы создать новые связи между горожанами, а также между горожанами и городом.

Azernews Newspaper
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