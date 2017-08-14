Россия и Казахстан обсудили вопросы торгово-экономических отношений

14 августа 2017 10:48 (UTC+04:00)

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил торгово-экономические вопросы с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передает РИА Новости.

Двусторонняя встреча прошла перед заседанием Евразийского межправительственного совета, который в понедельник состоится в Астане.

Медведев и Назарбаев обсудили состояние торгово-экономического сотрудничества России и Казахстана, а также дальнейшие перспективы развития двусторонних отношений.

В ближайшее время главы правительств стран-членов ЕврАзЭС соберутся на заседание совета, который сначала пройдет в узком составе, затем к ним присоединятся члены делегаций.

Назарбаев перед заседанием поприветствовал всех участников совета и пожелал им плодотворной работы.

Azernews Newspaper
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