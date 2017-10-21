Дни казахстанской культуры и кино открылись в Турции

21 октября 2017 09:27 (UTC+04:00)

В столице Турции Анкаре открылись Дни казахстанской культуры и кино, посвященные 25-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В честь этого знаменательного события в Центре культуры им. Юнуса Емре состоялся торжественный концерт с участием творческих коллективов и исполнителей из Казахстана.

«Это мероприятие проводится в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Турцией. Турция является первым государством, признавшим независимость Казахстана. Дипломатические отношения между двумя государствами активно развиваются с момента их установления. Одним из главных направлений нашей внешней политики является всестороннее развитие отношений с Турецкой Республикой, которая является нашим стратегическим партнером. Визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Астану 9 сентября текущего года поспособствовал дальнейшему укреплению взаимоотношений между нашими странами», - отметила в своем приветственном слове вице-министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.

Она также подчеркнула, что Глава нашего государства Нурсултан Назарбаев придает особое значение сотрудничеству с Турцией и делает все для сохранения и дальнейшего развития дружественных отношений между нашими странами.

«Дни казахстанской культуры и кино направлены на дальнейшее укрепление и развитие связей между Казахстаном и Турцией. Уверены, что вы сумеете высоко оценить произведения современной казахской культуры», - добавила Актоты Раимкулова.

В свою очередь заместитель министра культуры и туризма Турции Хусейн Яйман горячо поприветствовал гостей из Казахстана и отметил, что в Турции всегда рады приезду казахстанских друзей.

Azernews Newspaper
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