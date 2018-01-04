Российская авиакомпания открывает новый рейс в Казахстан

4 января 2018 12:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания «Аэрофлот» открывает новый рейс по маршруту Москва – Кызылорда (Казахстан).

Согласно сообщению министерства по инвестициям и развитию Казахстана, российская авиакомпания планируют совершать полеты четыре раза в неделю на воздушных суднах типа Boing-737-800 (Airbus 321 резерв).

В настоящее время проходят процедуры согласования выполнения авиарейса по данному маршруту.

Ранее также сообщалось о планах российской авиакомпании «Ангара» по запуску авиарейсов по маршруту Красноярск — Алматы, Иркутск — Астана, Иркутск — Алматы, Красноярск — Астана с апреля 2018 года.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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