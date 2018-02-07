Президент Казахстана провел телефонный разговор с Сооронбаем Жээнбековым

7 февраля 2018 17:18 (UTC+04:00)

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, сообщает "Kazinform" со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие двух стран в рамках Евразийского экономического союза.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Кроме того, стороны рассмотрели график предстоящих встреч.

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