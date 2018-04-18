В Алматы состоится конкурс гражданских проектов Центральной Азии и Азербайджана

18 апреля 2018 17:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Авторы гражданских проектов, реализованных в 2016 и 2017 годах в странах Центральной Азии и Азербайджане и направленных на решение социальных задач, примут участие в конкурсе, объявленном «Ассоциацией Развития Гражданского Общества» («АРГО»). Об этом в среду сообщают Узбекские СМИ.

«Мы назвали наш конкурс «Level Up Prize». Level Up – это устойчивое выражение, которое означает переход на новый уровень. Проекты из стран Центральной Азии и Азербайджана, благодаря которым жизнь людей изменилась к лучшему, весьма интересны для нас. Это могут быть перемены в жизни маленького аула или конкретная проблема определенной социальной группы, решенная в результате гражданской инициативы. Важно, чтобы эти проекты обращались к чувствам людей, вдохновляли их на позитивные изменения», – отмечает Джамиля Асанова, исполнительный директор ассоциации.

В конкурсе могут принять участие не только некоммерческие организации, но и бизнес-сообщества и просто активные граждане. Для этого необходимо заполнить заявку, размещенную на сайте организации и указать суть инициативы, а главное, отметить какие изменения произошли в результате их проекта, приложить фотографии и видео.

Заявки принимаются до 30 апреля 2018 года, 18:00 по времени Астаны. Победители будут определяться онлайн-голосованием, а церемония награждения состоится во время IX Международной конференции «Истории развития: взгляд изнутри» – «Insights Into Development», 13-14 июня 2018 года в Алматы.

Отметим, что «АРГО» проводит данный конкурс уже в четвертый раз. В 2017 году награды получили 9 проектов из 6 стран. В число лучших вошли проекты: «Таджик-мама» и «Нури Умед» (Таджикистан), «Smile.KG» и «Гражданский альянс за улучшение питания и продовольственную безопасность» (Кыргызстан), «Молодежная Сеть Равного Обучения Y-PEER» (Туркменистан), Общественный фонд «Yмiт Yзбеу» и ОО «РУХ» (Казахстан), Ассоциация «За экологически чистую Фергану» (Узбекистан).

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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