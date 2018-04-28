Президент Казахстана примет участие в XXVI сессии Ассамблеи народа

В субботу в Астане пройдет XXVI сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием президента страны Нурсултана Назарбаева, передает МИА «Казинформ».

На повестке - обсуждение 5 социальных инициатив Главы государства, озвученных им в марте 2018 года.

В общей сложности, в работе XXVI сессии примут участие более 1,5 тысячи человек.

Самая первая сессия АНК «За мир и согласие в общем доме» носила учредительный характер и была проведена в марте 1995 года. В общей сложности было проведено 25 сессий, на которых обсуждались наиболее актуальные для общества страны вопросы.

По состоянию на 1 квартал 2018 года, в Казахстане действует 29 республиканских, 75 региональных, а также 530 местных зарегистрированных этнокультурных объединений. Общее же количество этнокультурных объединений в стране - 1071.

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